Guarda Municipal recebe 500 novos coletes à prova de balas

(foto: SMCS)

Os guardas municipais de Curitiba começaram a receber novos coletes de proteção balísticos. Nesta terça-feira (31) começou a troca de 200 equipamentos e, até o fim de fevereiro, serão trocados 517 coletes. Esta é a primeira entrega de novos equipamentos de segurança para a Guarda Municipal do ano.

O investimento da Prefeitura na compra dos coletes é de R$ 349,9 mil. Cada equipamento faz parte do uniforme do guarda municipal e tem prazo de validade de cinco anos. “A criminalidade tem que saber que a Guarda Municipal está bem equipada, inclusive para o enfrentamento, se necessário”, disse o secretário de Defesa Social e Trânsito, Algacir Mikalovski.

Nesta terça, foram feitas trocas de coletes para guardas que trabalham no Centro, na CIC, no Grupo Tático com Motos (GTM) e no Grupo de Operações Especiais (GOE). Cada profissional precisa levar o colete antigo até a sede da Guarda Municipal, na Rua Presidente Faria, 451, Centro, e fazer a troca pelo novo.

O guarda municipal Isaias Rufino trabalha na CIC e recebeu o novo equipamento de proteção individual. “O colete é a nossa proteção para o dia-a-dia. É muito importante estar com equipamento dentro das normalidades, você fica mais tranquilo para trabalhar”, afirmou Rufino.

Cada um dos 1.356 guardas é responsável pelo seu colete. “O colete é confortável para o uso diário, protege bem. Nunca precisei usar, mas conheço casos em que o colete salvou a vida do guarda municipal”, afirmou Rufino.

O secretário da Defesa Social e Trânsito, Algacir Mikalovski, garantiu que novos investimentos serão feitos para melhor equipar a Guarda Municipal. “Prioritariamente, queremos atender as ocorrências sem o confronto, mas caso necessário, a Guarda Municipal está preparada para reagir, dentro da legalidade. Vamos continuar equipando e estruturando cada vez mais a Guarda Municipal e a cidade já está vendo esta diferença”, definiu.