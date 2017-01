Democratas bloqueiam aprovação de nomes de Trump para Saúde e Tesouro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Senadores democratas boicotaram nesta terça-feira (31) votações em comissões legislativas, bloqueando a aprovação de dois nomes escolhidos para integrar o gabinete do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As indicações em pauta no Senado são a de Steve Mnuchin para secretário do Tesouro e a de Tom Price para secretário da Saúde. Minoria no Congresso, os democratas dizem atrasar as indicações para tentar obter mais informações sobre atividades de Mnuchin em seu antigo banco OneWest e sobre investimentos de Price em uma empresa médica da Austrália. Os bloqueios dos democratas nas votações sobre o gabinete de Trump têm atraído críticas do governo. "Os democratas estão atrasando minhas indicações para o gabinete por razões puramente políticas. Eles não têm feito nada além de obstruir", disse Trump no Twitter. "Eles deveriam ter vergonha de si! Não surpreende que Washington não funcione!" SECRETÁRIOS INTERINOS Enquanto o Senado não aprova as indicações para o gabinete de Trump, exercem funções importantes temporariamente no governo funcionários da administração anterior, do presidente Barack Obama. Por exemplo, na ausência da aprovação de Rex Tillerson para secretário de Estado, quem chefia interinamente a chancelaria americana é o ex-embaixador no Brasil Thomas Shannon. Nesta segunda (30), Trump demitiu a secretária interina de Justiça, Sally Yates, após ela declarar que seu departamento não obedeceria ao decreto presidencial que restringe a admissão de refugiados e fecha a fronteira dos EUA para cidadãos de sete países de maioria muçulmana. O escolhido do republicano para chefiar o Departamento de Justiça, Jeff Session, é sabatinado nesta terça no Senado.