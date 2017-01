De olho na Copa do Mundo, Lucas Lima garante que fica no Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Lima segue no Santos em 2017. Ao menos foi o que garantiu o meia em entrevista coletiva concedida na tarde desta terça-feira (31), no CT Rei Pelé, antes do treinamento. As palavras de Lucas Lima são ditas horas antes do encerramento da janela de transferências para a Europa (exceto Rússia e Ucrânia) finalizada à 0h desta terça-feira. Já a janela de transferências para a China, um dos países mais "temidos" pelos clubes brasileiros atualmente, será fechada no dia 28 de fevereiro.

"Vou ficar, com certeza. Vale [para a China também]. Em uma noite pode mudar tudo, mas meu desejo é permanecer", disse o meia. "Chegaram coisas da China e da Inglaterra, balança um pouco pelo dinheiro. Sentei com meus pais e o desejo era de permanecer nesse ano. Minha cabeça está boa. Não tenho pensado nisso. Até ontem [segunda-feira] vieram falar se eu poderia mexer em um clube da China, falei que não. Eu e minha família estamos tranquilos", acrescentou.

Um dos claros motivos para Lucas Lima permanecer jogando no Brasil é a Copa do Mundo. Atuando no Santos, ele continua com mais visibilidade e aumenta as suas chances de disputar o Mundial em 2018. "O futuro a Deus pertence. Quero ficar na seleção e jogar Copa do Mundo. Estou no caminho certo, feliz. Neste ano temos Libertadores, um campeonato de muita visibilidade. Tudo pode acontecer. Se for muito bem posso garantir meus cinco anos no Santos ou fora do Brasil. Quero fazer um grande ano", acrescentou.

O Santos faz a sua estreia oficial na temporada 2017 nesta sexta-feira (3), quando recebe o Linense na Vila Belmiro, às 21h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Paulista.