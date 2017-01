Estudo de empresas de ônibus de Curitiba mostra tarifa técnica defasada em R$ 0,91

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

As empresas de ônibus que operam o sistema de transporte público de Curitiba e região divulgaram um estudo mostrando que a tarifa técnica — aquela paga às empresas por passageiro transportado — deveria ser de R$ 4,57. Atualmente a tarifa técnica é de R$ 3,66, menor que o valor da passagem de ônibus na Capital, que é de R$ 3,70. Ou seja, a defasagem seria de R$ 0,91.

"Em razão da tendência de queda de passageiros no sistema de transporte, estudos preliminares realizados por assessoria independente contratada pelo Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Setransp) indicam que a tarifa técnica, calculada de acordo com os parâmetros do contrato (Anexo III do Edital de Licitação), deverá ser superior a R$ 4,57 para o período de março de 2017 a fevereiro de 2018. No último período tarifário, o valor pedido já era próximo a R$ 4,10", diz comunicado da Setransp.

"Essa necessidade de tarifa técnica é reflexo da acentuada queda de passageiros observada desde o início do contrato. De 2011 a 2016, por exemplo, o total de passageiros pagantes caiu de 246 milhões para 197 milhões, uma redução de 20%, como mostra o quadro abaixo, que leva em conta somente o sistema urbano", continua o comunicado.

Porém, esse valor pode ser diferente do que as empresas devem pedir no reajuste anual, já que não estão computadas outras contas que influem no valor da passagem, como a data base dos motoristas e cobradores.

A definição da tarifa técnica acontece normalmente em fevereiro, e coincide com a data base dos motoristas e cobradores e trabalhadores administrativos das empresas. A data base é em 1º de fevereiro. O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc) já encaminhou o pedido de reajuste deste ano — 15%