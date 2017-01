Gays e bissexuais condenados no Reino Unido são perdoados

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Milhares de homens gays e bissexuais foram perdoados de maneira póstuma no Reino Unido por crimes relacionados à homossexualidade. A medida, que já havia sido anunciada, entrou em vigor na terça-feira (31), afetando 49 mil pessoas na Inglaterra e no País de Gales.

A lei leva o nome de Alan Turing, pai da computação moderna. Ele foi condenado em 1952 por atentado violento ao pudor e suicidou-se em 1954 após ser forçado à castração química. Em 2009, o então premiê Gordon Brown pediu desculpas formalmente por como Turing havia sido tratado. O cientista foi perdoado em 2013, mas sua família entrou com uma petição formal em 2015 pedindo que os demais homens condenados pelas leis de indecência fossem também contemplados -há crítica quanto à terminologia, já que "perdão" indicaria haver alguma culpa.

A medida só inclui aqueles que foram condenados por relações consensuais com maiores de idade. Uma proposta de lei paralela de 2016, pedindo o perdão generalizado, foi descartada.

CRIME

Relações homossexuais eram criminalizadas na Inglaterra e no País de Gales até 1967, na Escócia até 1980 e na Irlanda do Norte até 1982.

Nos dois últimos, o governo britânico não tem o poder de oferecer o perdão. Homens ainda vivos que haviam sido afetados, estimados em torno de 15 mil, podem pedir que as condenações sejam retiradas. O vice-ministro da Justiça, Sam Gyimah, disse estar "imensamente orgulhoso" da implementação da lei. Ele era um dos entusiastas da proposta. "Nós nunca poderemos desfazer o dano causado, mas pedimos desculpas e nos mobilizamos para corrigir esses erros", afirmou.

ALEMANHA

O governo alemão decidiu no ano passado implementar uma medida semelhante. O país reservou fundos equivalentes a R$ 100 milhões para compensar as vítimas de sua legislação. A medida afeta os homens punidos entre o fim da Segunda Guerra (1939-1945) e 1994, quando o país anulou o texto que criminalizava atos homossexuais. Mais de 50 mil homens foram condenados durante esse período pelo famigerado parágrafo 175 do Código Penal, herdado pela Alemanha Ocidental do regime nazista.