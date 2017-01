Paraná Clube confirma uruguaio e Biteco

Bentacourt e Biteco (foto: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube definiu a contratação de mais dois reforços para a sequência desta temporada. Guilherme Biteco e Ruben Bentancourt passaram, nas últimas semanas, por toda a bateria de testes clínicos e físicos antes da assinatura de seus contratos. Já registrados no BID da Confederação Brasileira de Futebol, estão à disposição do técnico Wagner Lopes para a sequência do Campeonato Paranaense, da Primeira Liga e da Copa do Brasil.

Guilherme Biteco, 22 anos, foi revelado na base do Grêmio. Com várias convocações para a seleção brasileira, foi negociado com o Hoffenheim, da Alemanha, em 2013. Seguiu no Brasil, emprestado ao próprio Grêmio e depois a Vasco, Santa Cruz, Naútico e Ceará. O jogador chega à Vila Capanema também cedido pelo clube alemão. “Encaro como um reinício de carreira. Estou chegando num novo clube, acreditando no projeto da diretoria e na conquista dos objetivos”, disse o jogador.

A trajetória de Ruben Bentancourt, 23, começou no Danúbio, do Uruguai. Frequentemente chamado para a seleção uruguaia de base, disputou o Mundial Sub-20, na Turquia, em 2013. “Chegamos à final. Perdemos o título nos pênaltis”, recordou Ruben. Depois, seguiu para o futebol europeu, contratado pelo PSV. Passou por alguns clubes italianos até se transferir para o Defensa y Justicia, da Argentina. O jogador, agora, busca espaço no futebol brasileiro. “É a primeira chance no futebol brasileiro. O Paraná tem um grupo jovem, mas com objetivos. Vim para buscar meu espaço”, arrematou o jogador.

Guilherme Biteco

Nome: Guilherme Bitencourt da Silva

Idade: 22 anos (12/03/1994, Porto Alegre-RS)

Altura: 1,73m

Peso: 67kg

Posição: meia/atacante

Clubes: Grêmio-RS, TSG Hoffenheim-ALE, Vasco-RJ, Santa Cruz-PE, Náutico-PE, Ceará-CE e Paraná Clube

Ruben Bentancourt

Nome: Ruben Daniel Bentancourt Morales

Idade: 23 (02/03/1993, Salto-URU)

Altura: 1,86m

Peso: 74kg

Posição: atacante

Clubes: Danúbio-URU, Jong PSV-HOL, Atalanta-ITA, Bologna-ITA, Defensor-URU, Arezzo-ITA, Defensa y Justicia-ARG e Paraná Clube