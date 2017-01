A tabela da Primeira Liga de 2017

GRUPO A Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra 1 - Fluminense - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 2 2 - Brasil de Pelotas - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Inter - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 4 - Criciúma - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 2 - 3 GRUPO B Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra 1 - América-MG - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 Ceará - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 3 - Flamengo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Grêmio - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 GRUPO C Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra 1 - Chapecoense - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 Joinville - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 3 - Atlético-MG - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Cruzeiro - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 GRUPO D Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra 1 - Paraná - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 0 2 - Londrina - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 3 - Figueirense - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 4 - Avaí - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 1ª RODADA 24/1 Fluminense 3x2 Criciúma 25/1 Figueirense 0x1 Londrina Paraná 2x0 Avaí 26/1 América-MG 0x0 Ceará Chapecoense 0x0 Joinville 1/2 Cruzeiro x Atlético-MG Inter x Brasil de Pelotas 8/2 Flamengo x Grêmio 2ª RODADA 31/1 Avaí x Londrina 8/2 Inter x Fluminense Cruzeiro x Chapecoense 9/2 Atlético-MG x Joinville 14/2 Brasil de Pelotas x Criciúma 22/2 Grêmio x América-MG 23/2 Ceará x Flamengo 24/2 Paraná x Figueirense 3ª RODADA 16/2 Flamengo x América-MG 21/2 Londrina x Paraná 22/2 Joinville x Cruzeiro 23/2 Criciúma x Inter 1/3 Fluminense x Brasil de Pelotas Chapecoense x Atlético-MG Figueirense x Avaí 2/3 Grêmio x Ceará QUARTAS DE FINAL 29/8 Jogo 1 - 1º A x Sorteio Jogo 2 - 1º B x Sorteio 30/8 Jogo 3 - 1º C x Sorteio Jogo 4 - 1º D x Sorteio SEMIFINAIS 3/9 Jogo 1 - Vencedor 1 x Vencedor 3 Jogo 2 - Vencedor 3 x Vencedor 4 FINAL 8/10 Vencedor 1 x Vencedor 2 REGULAMENTO: - A primeira fase da competição é dividida em quatro grupos. Os times se enfrentam dentro de suas chaves. - Os dois primeiros se classificam para as quartas de final. Os confrontos desta fase serão sorteados, com cada líder mandando o duelo em casa. - Caso haja empate ao fim do período regulamentar de 90 minutos, o vencedor será conhecido pela disputa de pênaltis.