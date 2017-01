Novo boletim mostra apenas 25 casos de dengue em uma semana

Divulgado nesta terça-feira (31), o informe técnico da Secretaria da Saúde informa a ocorrência de 464 casos de dengue no Paraná desde agosto do ano passado, 25 casos a mais do que na última semana.

O boletim detalha também o comportamento das outras duas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Agora, já são três casos de zika vírus, sendo dois importados de outras localidades, e 14 de chikungunya no Estado, com nove importados.