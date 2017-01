São Paulo terá TV analógica desligada em 29 de março

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em reunião nesta terça-feira (31), o Gired (Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV) manteve o cronograma de encerramento do sinal de TV analógico em São Paulo no dia 29 de março. As informações são da Agência Brasil. De acordo com pesquisa do Ibope, divulgada segunda-feira (30) pelo presidente do Gired e da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Juarez Quadros, 86% dos domicílios de São Paulo e dos municípios vizinhos estão aptos para a migração da TV analógica para a TV digital. A pesquisa constatou também que 95% da população de São Paulo ouviu falar em sinal da TV digital, enquanto no entorno o índice foi de 98%. No entanto, a pesquisa indicou que 88% das famílias (87% na capital e 88% no entorno), têm conhecimento de que a TV analógica será desligada. O Ibope realizou, entre os dias 13 e 25 deste mês, 1.078 entrevistas em São Paulo e 1.652 no entorno. A amostra considerou domicílios da área urbana e rural das regiões pesquisadas. Toda a área conta com 6,8 milhões de residências, sendo 4 milhões em São Paulo e 2,8 milhões no entorno.