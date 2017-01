Acordo entre Jadson e Corinthians terá cláusula para 3º ano de contrato

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Para alcançar o acordo verbal pela volta de Jadson, Corinthians e os representantes do meia criaram um expediente contratual que satisfez todas as partes. No contrato do reforço de 33 anos que é preparado pela direção corintiana, há cláusula referente à temporada 2019. Inicialmente, o contrato é válido por apenas dois anos, como era desejo do Corinthians. Mas, como Jadson esperava por um vínculo de três anos, que desse maior estabilidade a ele no retorno ao Brasil, as partes concordaram que, se o meia disputar pelo menos 50% dos jogos em 2018, o acordo será automaticamente renovado para 2019.

Esse acordo só foi possível após iniciativa dos representantes de Jadson, e dele próprio, para encerrar a 'novela' de algumas semanas de conversas com o Corinthians, que se posicionou de maneira firme sobre a intenção de um vínculo de somente dois anos.

O contrato, porém, ainda está em fase de confecção para que o acordo seja colocado no papel. Jadson tinha forte desejo de viver novamente em São Paulo e de vestir a camisa do Corinthians pela segunda vez, o que foi decisivo para que as negociações se encaminhassem para um desfecho positivo nas últimas horas. O fato de não ter tido outra grande oferta - apesar do interesse de Grêmio, São Paulo e Atlético-MG - contribuiu para que a volta ao Parque São Jorge se concretizasse.