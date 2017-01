Abel deve repetir time que goleou o Vasco na estreia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após começar o Campeonato Carioca goleando o Vasco por 3 a 0, o Fluminense enfrenta o Resende às 16h30 desta quarta (1º), pela segunda rodada da competição. O jogo será disputado no estádio Moça Bonita, no bairro de Bangu, no Rio. Satisfeito com a atuação do Fluminense no clássico do último domingo (29), o técnico Abel Braga deve repetir a escalação do time. O equatoriano Sornoza, destaque da partida com participação em dois gols, será mantido com Gustavo Scarpa na organização ofensiva. Mais à frente, Abel segue apostando na dupla Wellington Silva e Henrique Dourado, que começaram o Estadual marcando um gol cada. Já Marcos Junior, que entrou durante a última partida e também fez um gol, será opção no banco. No Resende, a avaliação é de que o time também estreou bem, apesar de não ter conseguido evitar o empate do Volta Redonda (2 a 2). Contra o Fluminense, o técnico Ademir Fonseca não deve fazer grandes alterações na equipe. As esperanças para superar a zaga formada por Renato Chaves e Henrique é o atacante Jhulliam, que marcou os dois gols do time na estreia e disse ter a meta de se tornar o artilheiro do Estadual, posto ocupado por Max, com cinco gols pela Cabofriense -que disputou a primeira fase da competição. FLUMINENSE Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Douglas, Gustavo Scarpa e Sornoza; Wellington Silva e Henrique Dourado. T.: Abel Braga RESENDE Arthur; Muriel, Leandrão, Thiago Sales e Dieyson; Léo Silva (Cássio), Gustavo Moura, Rogerinho (Wandinho) e Marcel; Robinho e Jhulliam. T.: Ademir Fonseca Estádio: Moça Bonita, no Rio Horário: 16h30 Árbitro: Grazianni Maciel Rocha