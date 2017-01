Com tabela difícil, Botafogo estreia em fase preliminar da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo inicia nesta quarta-feira (1º) sua difícil jornada rumo à fase de grupos da Taça Libertadores. O time carioca recebe o Colo-Colo, no estádio Nilton Santos, às 21h45, pela rodada de ida da segunda etapa preliminar da competição. Caso supere os chilenos, a equipe de General Severiano ainda terá de passar por mais um mata-mata antes da chave principal do torneio. O adversário da próxima fase sai do duelo entre Olimpia-PAR e Independiente Del Valle-EQU. Como não poderia deixar de ser, o objetivo é abrir uma boa vantagem em casa. A torcida deve comparecer em peso. A previsão é de um novo recorde de público para o estádio. A carga total de ingressos é de 44.206 -o atual recorde é de 43.810 torcedores, registrado no jogo de inauguração em 2007, contra o Fluminense. “A tensão e o nervosismo todo mundo tem para jogar uma partida importante, assim como a torcida. Temos muito jogadores experientes no time que podem fazer a diferença. Temos que ser muitos fortes dentro de casa, construir uma boa diferença para ir ao Chile e avançar de fase”, analisou o meia argentino Montillo, principal reforço da equipe. Pela primeira vez no ano, Montillo e Camilo atuarão juntos. A expectativa é grande para ver a dupla em campo. “Vamos alternar. Somos dois meias, mas vamos variar em campo para que não fique pesado para os dois. Temos que ajudá-lo, está num bom momento. Queremos que ele continue indo para a seleção e o ajudando fica mais fácil”, disse Montillo sobre a parceria. SURPRESA O técnico Jair Ventura surpreendeu ao divulgar a lista dos 25 jogadores inscritos no campeonato. Sassá, artilheiro do time em 2016, não foi relacionado. O atacante se envolveu em polêmicas nos últimos dias, com fotos e vídeos publicados na internet. BOTAFOGO Gatito Fernández; Jonas, Marcelo, Emerson Silva e Victor Luis; Aírton, Bruno Silva, Camilo e Montillo; Rodrigo Pimpão e Joel. T.: Jair Ventura. COLO-COLO Villar; Zaldivia, Barroso e Baeza; Figueroa, Pavez, Valdés, Fernández e González; Paredes e Rivero. T.: Pablo Guede. Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro Horário: 21h45 Juiz: Juan Soto (Venezuela)