Elias desembarca em BH e já fala em ganhar títulos importantes no clube

ENRICO BRUNO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anunciado na noite da última sexta-feira (27), o volante Elias já está em Belo Horizonte. O jogador desembarcou na capital mineira nesta tarde de terça-feira (31) e disse estar muito motivado para repetir no Atlético-MG suas passagens de sucesso por outros clubes brasileiros, como Flamengo e Corinthians. A partir de agora, os próximos passos do novo contratado será realizar os exames médicos, assinar o vínculo de três anos e aguardar sua regularização para ficar à disposição do técnico Roger. "Fico muito feliz, é o meu terceiro clube no Brasil. Nos dois anteriores eu fui muito feliz e ganhei títulos. Espero confirmar isso aqui também", falou o volante, citando as passagens de sucesso pelo Flamengo e Corinthians, outros clubes que chamam atenção também por causa de suas torcidas, assim como sua nova equipe. "O pessoal sempre fala que essa torcida do Atlético é apaixonada. Eu só espero retribuir a confiança do torcedor jogando meu futebol", acrescentou o volante, que alegou estar em ritmo de jogo e pronto para ajudar o técnico Roger assim que possível. "Já estou em ritmo de jogo. Claro que tem todo um protocolo a ser seguido, mas espero estar à disposição do Roger o mais rápido possível", concluiu. Para ficar com Elias, o Atlético desembolsou cerca de 2,5 milhões de euros (R$8,4 milhões) ao Sporting, que cedeu 70% dos direitos econômicos do jogador. O clube português ainda poderá receber até 1 milhão de euros se o jogador conquistar títulos importantes no Brasil, como a Copa Libertadores ou o Brasileiro.