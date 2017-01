Flamengo tenta repetir bom desempenho da estreia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de uma estreia animadora na Taça Guanabara, ao derrotar o Boavista por 4 a 1, o Flamengo tem seu segundo compromisso pela competição nesta quarta-feira (1º), às 19h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, contra o Macaé. O time rubronegro busca o segundo triunfo para não deixar o Madureira, que já tem duas vitórias em dois jogos, se distanciar na liderança do Grupo B. A temporada não poderia ter começado melhor para o Flamengo. Além da goleada no primeiro jogo, disputado em Natal, os reforços do clube -Rômulo e Trauco- também tiveram bom desempenho. Trauco, inclusive, foi elogiado pelo treinador Zé Ricardo ao fim do jogo -Diego e Guerrero também exaltaram a atuação do novo colega. A expectativa dos atletas é manter o ritmo para o duelo contra o Macaé. A novidade no Flamengo nesta terça-feira (31), véspera do jogo, foi a apresentação do atacante colombiano Orlando Berrío, 30, ex-jogador do Atlético Nacional, campeão da Libertadores. O atleta, no entanto, ainda não está à disposição do técnico. O Macaé, derrotado na estreia pelo Madureira por 2 a 1, de virada, tenta recuperar-se diante do Flamengo. Para isso, a principal aposta é no trabalho do treinador, o experiente René Simões, 64, com passagens em grandes clubes, como Botafogo e Fluminense, e seleções como a feminina brasileira e as masculinas de Costa Rica e Honduras. FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão, Rômulo, Diego e Mancuello; Guerrero. T.: Zé Ricardo. MACAÉ Milton Raphael; Léo Rodrigues (Ronaldo), Ramon, Aislan e Ebert; Dierson, Rafinha, Zotti (Rafael Lourenço) e Marquinho; Romarinho (Yago) e Charles Chad. T.: René Simões. Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda Horário: 19h30 Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães