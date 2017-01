Família volta a usar Facebook de Domingos Montagner e agradece apoio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de quatro meses após a morte de Domingos Montagner, a família do ator voltou a usar o perfil dele no Facebook nesta segunda-feira (30). Na mensagem publicada, os familiares agradeceram o apoio que receberam desde que Montagner se afogou durante o intervalo de uma gravação de "Velho Chico", em setembro de 2016, e disseram que a página voltará a ser usada para homenagens ao ator. "Antes de tudo, muito obrigado a todos pelo carinho nos últimos meses. Foi muito importante esse apoio para lidarmos com tudo o que ocorreu", disse o texto da postagem. "Nós, da família de Domingos Montagner, viemos informar que as redes sociais dele continuarão no ar e serão alimentadas com informações sobre a trajetória, projetos do teatro, cinema e televisão e homenagens que envolvem a carreira artística de Domingos, preservando sua memória e valorizando este artista que possui lindas histórias ainda a serem contadas", completou. Junto com o texto, os familiares publicaram uma foto de Montagner em um espetáculo em Porto Alegre, em abril do ano passado. Desde a morte do ator, essa é a terceira vez que o perfil recebe uma atualização. Antes, a família havia divulgado um prêmio que Montagner estava concorrendo e colocado uma nova foto, de um grafite homenageando o ator. No dia 15 de setembro, o ator morreu afogado após mergulhar de uma pedra no rio São Francisco durante o intervalo de gravação de "Velho Chico", novela das 21h. Ele estava acompanhado da atriz Camila Pitanga. Seu corpo foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sergipe, preso em pedras, a cerca de 50 metros do local onde havia mergulhado. Como algumas cenas estavam para ser gravadas, a solução encontrada pela Globo foi usar uma câmera subjetiva. Ou seja, os atores contracenaram com o aparelho, que simulou a visão de Santo personagem de Montagner na trama naquele momento.