William Matheus é confirmado no Coritiba

O lateral-esquerdo William Matheus, 26 anos, foi confirmado como novo reforço do Coritiba para 2017. Ele assinou contrato por três anos. O clube paraneanse dependia de uma documentação do Toulouse, da França, e do Fluminense para registrar o jogador.

William Matheus pertencia ao Toulouse, da França, e jogou pelo Fluminense em 2016 por empréstimo. Ele atuou em 20 rodadas do Brasileirão 2016, não marcou gol e fez uma assistência.

O jogador fez a pré-temporada com o Coritiba em Foz do Iguaçu, mas separado do grupo principal.

No Coxa, William Matheus vai disputar posição com Carlinhos.

REFORÇO

Nome: William Matheus da Silva

Local de nascimento: Nova Iguaçu-RJ

Data de nascimento: 2 de abril de 1990 (26 anos)

Clubes: Figueirense, Botafogo-DF, Tombense, Democrata-GV, Boca Júnior-SE, Bahia, Vasco, Goiás, Palmeiras, Toulouse-FRA e Fluminense