Ajuste fiscal deve agitar pauta da Câmara de Curitiba

Petruzziello: prefeito deve contar com 28 vereadores (foto: Franklin de Freitas)

Os novos vereadores de Curitiba iniciam hoje os trabalhos da Câmara Municipal enfrentando logo de início o desafio de votar temas polêmicos, como medidas de ajuste fiscal já sinalizadas pelo novo prefeito Rafael Greca (PMN) para equilibrar as contas da prefeitura. De acordo com Greca, que na segunda-feira apresentou balanço afirmando ter “herdado” uma dívida de R$ 1,27 bilhão, será necessário cortar gastos e tomas outras medidas de economia, entre elas propostas que podem mexer com questões salariais e e previdenciárias envolvendo os servidores públicos da Capital.

“Nós estamos preparando um pacote de medidas legais a serem encaminhado à Câmara Municipal. Seria uma Lei de Responsabilidade Fiscal da cidade de Curitiba. O que não dá é para ficarmos fazendo crescer a despesa de pessoal em 70%, enquanto a receita cresce apenas 28%. Nós não temos mina de ouro mais”, alegou o prefeito.

Segundo Greca, o município estaria hoje no chamado “limite prudencial” dos gastos com pessoal previsto na LRF. Por isso, também pode ter que adiar a data-base do reajuste dos servidores, previsto inicialmente para 31 de março. Além disso, deve promover mudanças no plano de aposentadoria do funcionalismo, que segundo ele, estaria com um “rombo” de R$ 400 milhões. De acordo como secretário municipal de Finanças, Vitor Puppi, o novo plano de previdência deve ser definido ainda no mês de fevereiro.

Essas e outras medidas – como um corte nos gastos de custeio que pode chegar a 50% - devem passar pela Câmara, e servirão de teste para os novos vereadores, em especial para os parlamentares da base de apoio do prefeito. Nas eleições de outubro, quinze novos vereadores foram eleitos, uma renovação de 39%. Dos 38 parlamentares que conquistaram mandato, o líder da bancada governista, Pier Petruzziello (PTB), espera contar com o apoio de 27 a 28. Ele se confessa “ansioso” para que os trabalhos comecem. “Para saber o comportamento dos vereadores. E aguardando os projetos do prefeito”, explica.

Sem “tratoraço” - Sobre o ajuste fiscal de Greca, Pier garante que ele será discutido e negociado com cuidado. “Não vem tratoraço. Vai ser tudo muito conversado. É claro que teremos algumas medidas amargas. Não adianta a gente fugir dessa responsabilidade”, admite.

O mesmo se aplica, segundo ele, em relação a medidas que afetem a vida dos servidores. “Vamos encaminhar as discussões com bastante diálogo. Explicando o momento do País. Falando a verdade”, afirma. “Evidente que sempre tem algum radicalismo. Ninguém espera compreensão 100%”, pondera o líder de Greca, para quem só os dois vereadores do PT e do PMDB devem fazer “oposição sistemática”.

Casa pretende cancelar construção de novo prédio

A nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Curitiba, presidida pelo vereador Serginho do Posto (PSDB), deve apresentar, hoje, na abertura dos trabalhos as metas legislativas e administrativas de sua gestão para os próximos dois anos. A primeira delas, afirma o tucano, é revogar a lei aprovada no ano passado que determina à prefeitura banque a construção de um novo prédio para o Legislativo municipal.

Em junho de 2016, os vereadores aprovaram o repasse para a prefeitura de R$ 54 milhões de um fundo para a construção de um novo anexo. Em troca, a lei previa que a prefeitura bancaria a obra, que deveria ser iniciada em 2018 e concluída até 2020.

Após sua eleição para a presidência da Casa, porém, Serginho do Posto disse que diante da crise que atinge o município, a obra seria cancelada. “Não é o momento de fazer um prédio novo, com um custo de pelo menos R$ 40 milhões. Vamos administrar esta Casa com austeridade e com o compromisso com o dinheiro público”, afirma o tucano.

A Mesa Diretora também pretende apresentar medidas de controle de gastos para contratos vigentes, principalmente para serviços postais, locação de veículos e de limpeza e conservação. “As práticas de transparência serão mantidas e ampliadas no que for possível, com foco na publicização dos procedimentos internos. Vamos melhorar o acesso à informação, para que a população e a imprensa possam acompanhar tudo o que acontece aqui. Todas essas informações serão publicadas em nosso site oficial, no Portal da Transparência e nas mídias sociais”, diz o primeiro-secretário da Casa, Bruno Pessuti (PSD).

Regimento - A Mesa pretende realizar uma “minirreforma” no regimento interno da Casa. Entre as ideias está a criação de suplências no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e a instituição reuniões mensais do Colégio de Líderes. Outra alteração é ampliar o tempo do pequeno expediente, a primeira das quatro partes que a sessão possui. Sua duração atualmente é de 30 minutos, dividida entre 15 minutos de tolerância para o início das atividades (até que se chegue ao quorum mínimo de 13 vereadores), leitura e aprovação da ata da sessão anterior, leitura do sumário do pequeno expediente das proposições recebidas pela Mesa e as inscrições de oradores para esse espaço e ao grande expediente.