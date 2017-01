Jogando a toalha

O deputado federal paranaense Sérgio Souza (PMDB) desistiu de disputar a vice-presidência da Câmara Federal, na eleição marcada para quinta-feira. Souza era um dos oito parlamentares do PMDB que disputavam a indicação. Na semana passada, ele se reuniu com o presidente da República, Michel Temer, que articulou para que o partido tivesse um candidato único, evitando um “racha” na bancada da legenda.

“Momento”

“Compreendendo a atual situação do pais e sabedor da importância da união do PMDB neste contexto, e diante do momento nacional que exige a concentração de esforços para a plena retomada do desenvolvimento do Brasil, não disputaremos a vice-presidência da Câmara Federal”, afirmou Souza, em nota divulgada ontem.

Dissidente

Já o senador Roberto Requião (PMDB) andou buscando o apoio da bancada do PT para tentar viabilizar uma candidatura à presidência do Senado. Ele argumenta que o candidato favorito, senador Eunício Oliveira (PMDB) foi citado na delação da Odebrecht, e corre o risco de causar “constrangimento” à Casa, caso assuma o cargo e depois seja denunciado à Justiça. Na noite de segunda-feira, Eunício teve sua indicação confirmada pela bancada peemedebista, que não quer nem ouvir falar na candidatura de Requião, que faz oposição às reformas propostas pelo governo Temer.

Pecúlio

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) julgou ontem o mérito dos habeas corpus dos cinco vereadores e cinco ex-vereadores presos na Operação Pecúlio em dezembro do ano passado. A Polícia Federal acusa o grupo de desvio de recursos públicos. O TRF concedeu parcialmente o habeas corpus para os ex-vereadores não reeleitos. Fernando Henrique Duso, Paulo Ricardo da Rocha, Hermógenes de Oliveira e Paulo Cesar Queiroz tiveram a prisão substituída por medidas cautelares. Entre elas, as principais são: pagamento de fiança de R$ 100 mil, proibição de contato com os outros réus e de acesso à prefeitura de Foz do Iguaçu.

Tornozeleira

O ex-secretário Juarez Silveira dos Santos também foi solto com o uso de tornozeleira eletrônica, além da proibição de contato com outros réus e acesso à prefeitura. Os vereadores reeleitos Edílio Dall’Agnoll, Darci Siqueira e Luiz Augusto Queiroga tiveram o HC denegado por unanimidade pela turma. Segundo o relator, desembargador federal Márcio Antônio Rocha, caso libertados, poderiam voltar a exercer a função pública e reincidir. A vereadora Anice Gazzaoui teve o processo suspenso. Apenas o vereador reeleito Rudinei Moura teve o habeas corpus concedido parcialmente devido à situação da esposa, que perdeu o bebê que esperavam e se encontra internada no Hospital de Clínicas de Curitiba. Os processos correm em segredo de Justiça.

Dívida

O deputado federal e ex-prefeito de Curitiba, Luciano Ducci (PSB), divulgou hoje nota rebatendo as alegações do ex-prefeito Gustavo Fruet (PDT), que alegou ter herdado uma dívida de mais de R$ 400 milhões do antecessor, quando assumiu o cargo, em 2013. Fruet repetiu a informação ao se defender das declarações do atual prefeito Rafael Greca (PMN), que o acusou de ter deixado uma dívida de R$ 1,2 bilhão para a nova gestão.

Em caixa

“Esclareço, de uma vez por todas, que quando saí da Prefeitura de Curitiba, deixei em caixa R$ 416 milhões, número sempre omitido pela gestão passada, mas que possibilitou à Câmara Municipal a abertura de crédito especial por superávit, ou seja, dinheiro que Fruet usou para pagar as próprias despesas em 2013”, alegou Ducci.