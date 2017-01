David Luiz faz golaço, mas Chelsea cede empate ao Liverpool

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool recebeu o Chelsea no Anfield Road, no fim da tarde desta terça-feira (31), e se desdobrou para arrancar empate por 1 a 1. O time visitante abriu a contagem com golaço de falta de David Luiz, mas Wijnaldum deixou tudo igual no confronto da 22ª rodada do Campeonato Inglês. Diego Costa, dos londrinos, ainda perdeu pênalti. Com o resultado, o time de Coutinho e Firmino (que, aliás, perdeu um gol impressionante no confronto) impediu disparada do Chelsea na ponta do Nacional, mas vê ameaçada sua posição na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Líderes, os londrinos foram a 58 pontos e o Liverpool, ainda quarto colocado, a 46 -Manchester City, o quinto, pode chegar aos mesmos 46. No próximo sábado (4), o Liverpool, que ainda não venceu no Campeonato Inglês em 2017, volta a campo pelo Inglês para visitar o Hull City. Chelsea recebe o Arsenal na mesma data. INÍCIO Só deu Liverpool no começo de jogo, e não é exagero fazer tal afirmação: a primeira finalização certeira a gol do Chelsea só ocorreu aos 24 minutos do primeiro tempo –justamente no lance que David Luiz balançou a rede. Dono da casa, o Liverpool amassou os visitantes no seu campo de ataque, mas tampouco criou boas chances de abrir o placar. Trocou passe de um lado ao outro, mas só Wijnaldum, com uma bomba de longe, levou perigo. GOLAÇO O zagueiro brasileiro David Luiz tirou o Chelsea do sufoco aos 24 minutos da metade inicial com um golaço de falta do meio da rua. No lance, William se preparou para a cobrança, mas o cabeludo surpreendeu com chute firme e de chapa, que passou rente à barreira do Liverpool e ainda beijou a trave direita antes de entrar. Não deu para Mignolet e não daria de jeito nenhum. O tento fez o time de Londres crescer na partida e terminar a primeira etapa superior. Foi o primeiro gol do brasileiro em sua volta ao Chelsea, em agosto de 2016. E foi ainda mais especial por ter ocorrido no seu 100º jogo no Campeonato Inglês. O último tento do jogador pela equipe havia sido marcado em maio de 2013, em duelo da Liga Europa contra o Basel, da Suíça. No ano seguinte ele trocou o clube londrino pelo PSG em negociação de 49,5 milhões de euros. Depois, fez o caminho de volta por 38,5 milhões de euros –o que aponta desvalorização. VILÕES Roberto Firmino teve a chance de empatar para o Liverpool, aos 3 minutos do segundo tempo. A bola sobrou limpa para o atacante brasileiro, dentro da área, sem marcação e com o goleiro batido. Era só rolar para a rede. Ele, no entanto, bateu um tiro de meta. Foi isso: chutou forte demais e pegou embaixo da redonda, que passou por cima do travessão. Wijnaldum aliviou a barra de Firmino e empatou. Aos 31 foi a vez de Diego Costa reclamar o posto de "vilão" do jogo: sofreu pênalti que poderia ser decisivo, mas cobrou fraco no canto direito e Mignolet fez defesa segura. Para evitar dúvidas, fica assim: os dois dividem o ingrato título de piores do embate. O MELHOR O melhor jogador do Liverpool na partida foi o holandês Wijnaldum. Aos 11 minutos do segundo tempo, Milner recebeu bola pelo alto no lado direito e cruzou de cabeça. A redonda desviou na zaga e enganou David Luiz, que estava na marcação de Wijnaldum. O meia dos mandantes, já na pequena área, testou firme para balançar a rede. DECLÍNIO Os números são indiscutíveis na hora de provar o mau momento do Liverpool na temporada. A equipe fez nove jogos em 2017 e venceu apenas uma, contra o PlyMouth, da quarta divisão inglesa, em duelo pela FA Cup. O empate contra o Chelsea se soma a outros três, e o time já amarga quatro derrotas desde a virada do ano. Sem dúvidas, o momento é ruim.