PT e PDT articulam bloco com Jovair

Partidos da oposição, PT e PDT articulam bloco para a eleição da Mesa Diretora na Câmara com PTB, SD, PSC e PROS, legendas que votaram majoritariamente a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e que apoiam a candidatura do deputado Jovair Arantes (PTB-GO) à presidência da Casa.

O objetivo da “aliança” entre os dois partidos da oposição e as legendas da base aliada que apoiam Jovair é se contrapor ao “blocão” que será formado pelos apoiadores do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que disputará reeleição, e, dessa forma, tentar garantir algum espaço na Mesa Diretora para a grupo.

Candidato a presidente pelo PDT, o deputado André Figueiredo (CE), e o líder do PT, Carlos Zarattini (SP), estão negociando a construção do bloco diretamente com Jovair. “Estamos discutindo”, admitiu Zarattini. O grupo convidou o PCdoB para o bloco, mas a sigla recuou e disse que continuará com Maia. A negociação ocorre mesmo com o discurso de PT e PDT de não se aliar a candidatos que apoiaram o impeachment de Dilma.