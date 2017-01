Apresentado no Fla, Berrío diz que busca o bi da Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Berrío foi apresentado oficialmente pelo Flamengo na noite desta terça-feira (31) no centro de treinamento Ninho do Urubu, em Vargem Grande (RJ). Animado, o colombiano classificou a oportunidade como um "sonho" e mirou o bicampeonato da Copa Libertadores, já que foi campeão em 2016 com o Atlético Nacional (COL). "Por que não? Vamos lutar por isso, temos um grupo forte e que pode ir bem com a ajuda dessa torcida", declarou. Berrío classificou a nova etapa em sua vida como um objetivo de carreira. "É um passo muito importante chegar ao Brasil. Na Colômbia sempre se observou o futebol brasileiro, os craques que vieram daqui. Chegar aqui vai ser um grande passo porque vou aprender muito. O futebol brasileiro tem algo que sempre busquei em minha carreira". O colombiano também minimizou o fato de atuar pela primeira vez fora de seu país. "É minha primeira vez fora do país, mas tenho experiência internacional com o Atlético e com a seleção. Então não é nada incomum jogar fora do meu país", destacou. O novo atacante se mostrou motivado em disputar posição e fazer parceria com o peruano Guerrero no sistema ofensivo. "É um atacante top, um goleador que facilita os companheiros e que nos motiva a aprender com um jogador assim. Marcar gols é o mais importante, e que o Flamengo ganhe. Me encantaria jogar com ele", ressaltou. CANETA Uma das perguntas dos jornalistas para Berrío foi sobre a caneta que levou do botafoguense Camilo no amistoso entre Brasil e Colômbia na semana passada. O atacante avaliou "na esportiva" o lance e até elogiou: "Um drible que dá gosto de ver, todos gostam desse futebol. O mais importante são os resultados, que podem surgir com outro tipo de jogadas".