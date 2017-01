Trump demite secretária de Justiça após críticas

Estados Unidos — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu a procuradora-geral interina, Sally Yates, na noite de segunda-feira. Mais cedo, ela ordenou que os funcionários do Departamento de Justiça ignorassem a ordem executiva de Trump que proibiu a entrada no país de cidadãos de sete países de maioria muçulmana. Segundo comunicado da Casa Branca, Yates “traiu o Departamento de Justiça ao se recusar a cumprir uma ordem legal construída para proteger os cidadãos dos Estados Unidos”. “Eu sou responsável por assegurar que as posições que adotamos nos tribunais se mantenham consistentes com a obrigação solene desta instituição de sempre buscar a Justiça e defender o que é certo”, escreveu Yates em carta a funcionários do Departamento de Justiça. “Neste momento, não estou convencida de que a defesa desse decreto é consistente com essas responsabilidades, nem estou convencida de que a ordem é legal.” Yates foi indicada por Barack Obama e ocupava o cargo interinamente, até que a indicação do senador Jeff Sessions para o cargo de chefe do Departamento de Justiça seja aprovada pelo Congresso.

Vistos

Irã — O Irã parou de emitir vistos para os americanos, disse o ministro de Relações Exteriores do país, Javad Zarif, ontem, em uma resposta amplamente antecipada à proibição de 90 dias do presidente americano, Donald Trump, aos cidadãos iranianos de entrar nos EUA. O Ministério de Relações Exteriores do Irã disse no sábado que emitiria uma ordem de reciprocidade e ação “proporcional” depois que Trump emitiu um decreto de restrição de entrada nos EUA aos cidadãos do Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen, assim como o Irã.

Remédios

Estados Unidos — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu aos líderes do setor farmacêutico que irá cortar impostos para impulsionar a competitividade e que pressionará as empresas a produzirem mais os remédios dentro do país. Segundo Trump, o clima de negócios nos EUA irá mudar em breve, pois, em parte, ele está comprometido a diminuir os impostos sobre o setor e cortar regulações. Em reunião na Casa Branca, Trump disse que os programas Medicare e Medicaid estão gastando muito dinheiro com os medicamentos.

Extremista

Canadá — O estudante universitário franco-canadense acusado do assassinato de seis homens muçulmanos durante a oração da noite em uma mesquita na capital da província do Quebec, no Canadá, era conhecido por suas opiniões de extrema-direita e visões nacionalistas, além de apoiar o partido de Marine Le Pen, candidata da Frente Nacional, partido de extrema-direita na França, cujas eleições presidenciais acontecem neste ano. Alexandre Bissonnette foi acusado de assassinato e tentativa de homicídio pelo tiroteio em uma mesquita na cidade de Quebec.

Cargo

Venezuela — O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela considerou inválida a declaração de “abandono do cargo” sobre o presidente Nicolás Maduro, aprovada há três semanas pela oposição, que é maioria no Parlamento. Maduro “se encontra no exercício contínuo, permanente, pleno e absoluto de suas funções no âmbito nacional e internacional”, afirmou o TSJ. A Assembleia Nacional determinou que Maduro abandone o cargo por descumprir suas funções constitucionais, provocando uma “crise sem precedentes na Venezuela”.