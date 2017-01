Por liga americana, Drogba avisa Corinthians que não jogará no Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O desejo do Corinthians em contar com o atacante marfinense Didier Drogba não se concretizou. Nesta terça-feira (31), a direção do clube confirmou que não recebeu uma resposta positiva dos representantes do atacante e desistiu da transferência. Uma nota oficial foi emitida pela comunicação corintiana para confirmar a informação. Drogba avisou o Corinthians pessoalmente a respeito da decisão. Conforme apurou a reportagem, o clube tem a informação de que se manter na liga norte-americana é a prioridade do centroavante marfinense. Ele teria tido na última semana, inclusive, um encontro com executivos da liga para definir por qual equipe jogaria na próxima temporada. É possível que, na sequência da carreira, ele atue como dirigente nos Estados Unidos. Por Drogba, o Corinthians chegou a fazer duas propostas oficiais, a mais recente por salários de aproximadamente R$ 600 mil, mas atuar no Brasil não convenceu por completo o centroavante. Foi disponibilizado, entre outras coisas, prêmios, um tradutor, um carro e uma casa e um pacote de atrativos para a Fundação Drogba. Por incrível que pareça, o insucesso nas tratativas agrada parte do comando do Corinthians. A proposta oficial ao centroavante marfinense dividiu a diretoria e comissão técnica. Dos dois lados, havia a preocupação de que Drogba se tornasse um problema ou que não atuasse em nível satisfatório aos 38 anos. Sem Drogba e com Jadson, que acertou contrato por dois anos, o Corinthians deve fechar sua posição no mercado com o anúncio oficial da contratação de Willian Pottker, da Ponte Preta, para o Campeonato Brasileiro. O elenco já recebeu um total de sete jogadores: o zagueiro Pablo, os volantes Paulo Roberto, Fellipe Bastos e Gabriel e os atacantes Luidy, Jô e Kazim. CONFIRA A NOTA OFICIAL EMITIDA PELO CORINTHIANS: "Valeu, Drogba O Sport Club Corinthians Paulista, através de sua presidência, agradece ao atacante marfinense Didier Drogba pelas conversas nas últimas semanas com Roberto de Andrade. O jogador agradeceu imensamente as tratativas. Mesmo não chegando ao clube, Drogba informou que, após conhecer a história e a Fiel Torcida Corinthiana, passou a ser mais um louco do bando espalhado pelo mundo. "A vida é feita de escolhas, e dessa forma, o jogador de grande reconhecimento mundial seguirá outro rumo na temporada. Agradecemos o atleta pela atenção dada neste período e temos certeza de que ganhamos o carinho de mais um fiel torcedor. Fazemos por aqui o convite para que Drogba assista um jogo na Arena Corinthians ainda nesta temporada", complementa Roberto de Andrade.