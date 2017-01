4 - Dos 6 reforços, apenas 2 são relacionados para estreia

MARCELLO DE VICO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro dos seis reforços contratados pelo Santos para a temporada 2017 ainda não estarão presentes sequer no banco de reservas no jogo de sexta-feira (3), contra o Linense, na Vila Belmiro, às 21h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Cleber, Kayke, o colombiano Vladimir Hernández e Bruno Henrique ainda não foram regularizados e não estarão na lista de relacionados do jogo de estreia do Santos em 2017. "Kayke e Cleber Reis, por não terem aparecido no BID ainda, não podem ser relacionados para o jogo de sexta-feira (3), mas já estarão à disposição para a segunda rodada. Já Vladimir Hernández e Bruno Henrique ainda não apareceram no BID e, no momento, não há previsão de quando isso irá acontecer", informou a assessoria de imprensa do clube da Vila Belmiro. Destes quatro, apenas Bruno Henrique já era dado como desfalque. O atacante, que estava no Wolfsburg, prepara sua mudança da Alemanha para o Brasil e ainda não se apresentou para os treinos –o que está previsto para acontecer entre quarta (1) e quinta-feira (2). Dentro os reforços contratados para 2017, apenas o volante Leandro Donizete e o lateral Matheus Ribeiro estão regularizados e à disposição de Dorival Júnior para a estreia no Campeonato Paulista. Ambos, porém, devem iniciar a partida contra o Linense no banco de reservas. O time para encarar o Linense, aliás, está praticamente definido: o mesmo do amistoso do último sábado. Sem Ricardo Oliveira e David Braz, ainda em recuperação e vetados pelo departamento médico, o Santos deve ir a campo com Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.