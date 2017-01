Paraná começa ano sem epidemia

Um levantamento feito pela Secretaria da Saúde aponta que pela primeira vez, em cinco anos, o Paraná finaliza um mês de janeiro sem registrar epidemias de dengue em nenhum dos 399 municípios do Estado. A última ocorrência como esta aconteceu em 2012, quando nenhuma cidade paranaense apresentava mais que 300 casos da doença a cada 100 mil habitantes.

O comparativo mostra que em janeiro de 2016, por exemplo, 11 municípios do Estado já haviam declarado epidemia. No mesmo mês, em 2015, eram cinco cidades em epidemia e, em 2014, três. A superintendente de Vigilância em Saúde, Cleide de Oliveira, salienta que mesmo com os bons números, o cuidado não pode parar.

“Sem o criadouro, não há como o mosquito se reproduzir e isso tem impacto direto na redução do número de casos e epidemias no Estado”, afirma.

RÁPIDA

Repelente

Em tempos de dengue, zika e chikungunya, o uso do repelente é recomendado, especialmente em áreas mais propícias ao mosquito Aedes aegypti. O produto pode ser adquirido a um preço mais baixo nos Armazéns da Família da Prefeitura de Curitiba. Moradores de Curitiba, com renda familiar de até três salários mínimos e meio, podem se cadastrar e ter o cartão de acesso para comprar nos locais. Em média, o valor fica até 30% mais barato que nos mercados convencionais e farmácias. O repelente também pode ajudar a prevenir a febre amarela, também transmitida via picadas de mosquitos.