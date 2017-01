PUC prorroga inscrições

A PUCPR prorrogou, até a próxima sexta-feira o prazo de inscrições no Processo Seletivo via Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Podem participar do processo os candidatos que realizaram o Enem nas edições de 2014, 2015 e 2016.

É necessário comprovar desempenho igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas e nota superior a zero na redação. As inscrições são gratuitas.

O candidato será classificado por ordem decrescente na média aritmética obtida no Exame, considerando os resultados obtidos nas quatro áreas do conhecimento e na prova discursiva.

As vagas, ofertadas para o primeiro semestre de 2017, são para os quatro Câmpus em Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo.

O resultado estará disponível a partir do dia 8 de fevereiro.