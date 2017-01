Janeiro supera a média histórica de chuva na Capital e Litoral

Ruas de Matinhos ficaram alagadas na tarde de ontem (foto: Divulgação/Sanepar)

Janeiro foi mais chuvoso que a média histórica em Curitiba e no Litoral. Segundo dados do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), até o dia 30 havia chovido 193 milímetros em Curitiba, enquanto a média do mês é de 172 mm. No Litoral, a situação foi mais dramática. Antonina tinha volume acumulado em janeiro de 463 mm até a segunda-feira, contra uma média de 376 mm. Guaratuba tinha no mesmo período volume de 400 mm e média de 300 mm. Paranaguá também viu muita água em janeiro — foram 447 mm de chuva até segunda e média de 393 mm.

Ontem, foi mais um dia de chuva intensa no Litoral, a região que mais sofreu com as chuvas de janeiro, com diversos dias de muita água e alagamentos. Em Praia da leste, em Pontal do Paraná, choveu 118 mm entre a madrugada e a manhã de ontem. Em Guaratuba o volume de chuva chegou a 73 mm no final da manhã. Em Matinhos, em apenas 45 minutos da manhã de ontem, o Simepar registrou 36,8 mm de chuva.

A chuva intensa em Matinhos provocou estragos e ruas alagadas. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informou de tarde que a sua Central de Atendimento na cidade ficou fechada ontem. Em razão das fortes chuvas, a Rua da Fonte, onde fica a Central, e muitas outras na cidade ficaram alagadas.

O acesso à Central ficou inundado e os alagamentos impossibilitaram que os atendentes chegassem ao posto de trabalho. Em Morretes, o Rio Nhundiaquara também subiu muito, e deixou a Defesa Civil do município em alerta.

Mais chuva — Hoje, Curitiba e o Litoral devem ter mais um dia de chuva volumosa, especialmente durante a tarde. A instabildiade ainda atinge as demais regiões e, em algumas, com força, como ocorreu na semana passada no Norte Pioneiro, quando uma enxurrada atingiu Conselheiro Mayrinck.

O tempo segue instável neste início de fevereiro, com chuvas todos os dias. Em Curitiba, até o fim de semana, as temperaturas máximas voltam a atingir a casa dos 30ºC.