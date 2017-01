PMs são presos com droga e cerveja em carro da polícia

WILLIAM CORREIA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Corregedoria da PM prendeu em flagrante, nesta segunda (30), dois soldados suspeitos de carregar drogas e cerveja em um carro da corporação. A ação ocorreu no 50º Batalhão, na região do Grajaú (zona sul). Os PMs presos estão no presídio militar Romão Gomes (zona norte). Eles devem ser expulsos da corporação. Seguindo uma informação anônima, agentes da Corregedoria fizeram vistoria, por volta das 21h de segunda, e encontraram duas latas de cerveja pela metade e uma mala com drogas no veículo que os dois soldados ocupavam. A Secretaria da Segurança Pública do governo Geraldo Alckmin (PSDB) não informou a quantidade exata e o tipo da droga. Em comunicado interno, a Corregedoria disse que a droga estava no porta-malas do carro da polícia. Em revista nos armários e nos veículos particulares dos policiais, diz o comunicado, nada foi encontrado pelos agentes. Segundo o regulamento interno no site da PM, são transgressões disciplinares graves “fazer uso, estar sob ação ou induzir outrem ao uso de substância proibida, entorpecente (...) ou introduzi-las em local sob administração policial-militar” Também são infrações “ingerir bebida alcoólica quando em serviço ou apresentar-se alcoolizado para prestá-lo” e “introduzir bebidas alcoólicas em local sob administração policial-militar” —nestes casos, as transgressões são de gravidade média, segundo o regulamento. RESPOSTA Os dois PMs, de acordo com a secretaria, afirmaram desconhecer a origem da droga. A reportagem não conseguiu localizar o advogado dos suspeitos.