Panamá exige vacina contra febre amarela de visitantes procedentes do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir da próxima terça-feira (6), viajantes procedentes do Brasil que forem visitar o Panamá terão que tomar a vacina contra a febre amarela. As informações são da Agência Brasil. Para comprovar a imunização, o viajante deverá apresentar na chegada ao Pananá o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (Civp). A determinação veio depois do surto de febre amarela no Brasil, concentrado principalmente em Minas Gerais. Ao todo, o estado teve mais de 700 casos suspeitos notificados e 40 mortes pela doença confirmadas. O Civp é emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).