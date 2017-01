Desavença política pode ser causa do assassinato de prefeito

Uma desavença política pode ter provocado a morte do prefeito eleito de Piên, Loir Dreveck. Ontem, policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam políticos da cidade, suspeitos de terem participação no assassinato, ocorrido no dia 17 de dezembro, antes de Dreveck tomar posse. Entre os presos, o ex-prefeito de Piên, o presidente da Câmara e um outro homem apontado como o homem contratado para cometer o crime.

O Cope também cumpriu oito mandados de busca e apreensão e outros três de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para prestar depoimento na delegacia.

Os policiais chegaram primeiramente ao homem que teria executado Dreveck. A moto utilizada no crime foi encontrada num barranco, ao lado de um capacete preto, que foi encaminhado para perícia no Instituto de Identificação do Paraná. Através da placa da moto, os policiais do Cope chegaram até a pessoa que a negociou com o atirador.

O vendedor disse que durante a venda, um outro homem com um carro modelo Gol de cor vermelha estava junto. Após diligências, a investigação o identificou, por meio de imagens de câmeras de segurança. Com a descrição física dele, repassada pelo vendedor da moto, ele foi localizado pelos investigadores do Cope na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, e detido no dia 26 de dezembro, após cometer um roubo na cidade catarinense. É ele quem aponta os políticos como mandantes do crime.

Dreveck morreu no dia 17 de dezembro, três dias depois de ser baleado na cabeça. Ele foi alvejado quando viajava para Santa Catarina, pela PR-420. Dreveck estava em um carro da prefeitura, com a família, quando foi surpreendido por um motociclista que disparou contra ele.