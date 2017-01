Ano será bom para o comprador, diz diretor de rede

2016 foi o ano da locação e 2017 será das vendas (foto: Arquivo/BP)

Se 2016 foi o ano da locação, que registrou um incremento superior a 10% no volume de imóveis residenciais alugados, 2017 deverá ser um ano mais comprador, sobretudo para os perfis de imóveis de padrão médio e alto. A previsão é do diretor da Bee Rede Imobiliária, João Margarido Diniz, que defende que o pior da situação econômica já passou.

“A medida econômica de redução da Selic é um bom presságio para o setor imobiliário. Com a redução das taxas de juros, os investimentos deverão ser retomados, recuperando o emprego e a renda. Esses fatores vão impulsionar o mercado, tornando-o mais comprador”, opina.

Segundo a Bee Rede Imobiliária — associação que congrega 34 imobiliárias, aproximadamente 200 corretores de imóveis e uma carteira com mais de cinco mil imóveis disponíveis para venda e locação em Curitiba e Região Metropolitana — o preço médio dos imóveis residenciais vendidos atualmente é em torno de R$ 320 mil.

“O tipo de imóvel mais procurado tanto para a venda de usados, quanto para a locação, são as residências, pois, com a perda de poder aquisitivo as famílias tendem a fugir de despesas como a taxa de condomínio, por exemplo. Acreditamos que essa tendência vai se manter nesse ano”, revela Diniz.

O diretor da Bee Rede Imobiliária diz que o momento é do comprador, especialmente se ele detém uma boa reserva financeira, considerando que o mercado conta com diversidade de oferta e significativas margens de negociação.

O setor da construção também está mais animado neste ano, por causa do estoque de imóveis novos baixo na Capital, o que pode significar novos empreendimentos, desde que as medidas de recuperação da economia comecem a surtir efeito.