Saiu o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros. A oferta é de 1.240 vagas. Os rendimentos brutos iniciais após o Curso de Formação são de cerca de R$ 1.900. As inscrições estarão abertas entre os dias 1º de fevereiro e 6 de março, no site www.ingressona marinha.mar.mil.br ou em um dos endereços de Postos de inscrições listados no Edital. A taxa é de R$ 30. Ao finalizar o Curso de Formação, o Grumete será nomeado Marinheiro.