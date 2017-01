A sexta edição do "Pós-NRF 2017 - Tendências do Varejo Global" será realizada amanhã, das 8h30 às 11h30, na sala 3 da Cinemark do Shopping Mueller. O evento é promovido pelo portal O Negócio do Varejo. Durante o encontro, Zeh Henrique Rodrigues, presidente da Brainbox; Ricardo Guinâncio, CEO, O Negócio do Varejo; Ricardo Pastore, coordenador do núcleo de varejo da ESPM; Sandra Turchi, sócia-diretora da Digitalents; Fabiano Cruz, da HouseCricket e Sergio Barbi, da POMPAI Br, apresentarão as principais novidades do varejo mundial observadas na 106ª edição do Retail’s Big Show, realizado este ano pela NRF – National Retail Federation –, em Nova York. As inscrições podem ser feitas até hoje no e-mail marketing@shoppingmueller.com.br ou pelo telefone (41) 3074-1038. As vagas são limitadas. O evento é promovido com o apoio do Shopping Mueller, da BandNews FM e da RedHook School.