A partir de hoje as lâmpadas de LED devem receber um acréscimo no valor devido a uma alteração no Anexo Único da Instrução Normativa da Receita Federal, que mudou a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) das Lâmpadas Elétricas.

Com essa alteração os porcentuais aplicados para cálculo do ICMS sofrem mudanças conforme a legislação de cada estado brasileiro.

No Paraná, o aumento pode chegar a 30%.