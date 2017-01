Shoppings faturam R$ 157,9 bilhões

Os shopping centers do Brasil faturaram R$ 157,9 bilhões em 2016, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). A entidade realiza todo ano o Censo Abrasce, pesquisa detalhada sobre o setor, que conta com a participação dos mais de 500 shoppings em operação no país.

Mesmo em meio a um cenário econômico adverso em que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o varejo nacional teve redução de 6,4% no volume de vendas até novembro de 2016, a indústria de Shopping Centers cresceu 4,3%.

“Assim como outros setores, sentimos o impacto da crise, mas mantivemos nossa resiliência. Porém, o balanço positivo reflete a mudança no comportamento do consumidor, que tem visitado os empreendimentos já disposto a gastar uma determinada quantia”, ressalta Glauco Humai, presidente da Abrasce.

Além disso, o executivo afirma que a adaptação dos centros de compras ao momento atual tem atraído a atenção do público. “A arquitetura e a estética são diferenciais para os consumidores.