Araucária faz a manutenção

(foto: Carlos Poly)

Em 10 dias de serviço, as equipes contratadas pela Prefeitura de Araucária para a manutenção da iluminação pública no município já realizaram 523 manutenções. A média diária de atendimento agora está em 52 manutenções; antes da retomada do serviço era de 25 por dia. Os atendimentos estão priorizando locais com maior sequência de lâmpadas apagadas e também com maior número pedidos. A próxima região a receber manutenção será a dos Jardins Maranhão, Chantilly, Gralha Azul e Esperança.