Em tempos de crise, plantas são forma barata de decorar a casa

Samambaias, terrários (plantas cultivadas em potes) e orquídeas são as plantas do momento. Para cada uma destas há um tipo de cuidado, mas o ambiente externo, iluminado e sem a incidência direta do sol é o espaço ideal para todas elas. Plantas e flores têm o poder de embelezar qualquer ambiente e agradar a todos, não é à toa que elas são tão utilizadas como presente em datas especiais.



Porém na hora de escolher as plantas, que trazem benefícios a quem cuida, é bom ficar atento às características de cada planta de de cada presentedo. Quem tem pouco tempo, pode se dar muito bem com plantas como as orquídeas e suculentas que, ao contrário do que muitos pensam, costumam morrer pelo excesso de cuidados. O mesmo vale para os terrários que, dependendo das plantas escolhidas, demandam muito pouca manutenção, com eventuais podas para não deixar que uma espécie domine o pequeno jardim.



Mas independente das características do presente, os maiores beneficiados que têm uma chance de voltar a ter um contato com a natureza, ainda que através de pequenos vasos. Ao longo dos anos, quem mora nas grandes cidades acaba por se distanciar completamente da natureza e esquece como a mesma pode ser benéfica.



E para conseguir essas vantagens não é preciso uma imersão na natureza, basta encaixá-la em alguns pontos da decoração da sua casa. Para saber como escolher as plantas ideais, e as que melhor se encaixam no ambiente doméstico é bom saber das especificidades que devem ser levadas em conta. Uma boa dica é o aplicativo Meu Jardim, ideal para iniciantes nesse assunto, pois é simples de usar e disponibiliza informações bem úteis.

Por exemplo, ao escolher uma flor para cultivar na sua casa, você vai precisar saber se a espécie se adapta à ambientes fechados e de pouca umidade, não é? Com o aplicativo basta preencher essas informações e filtrar os nomes das espécies para descobrir a melhor opção.

ALGUMAS PLANTAS DECORATIVAS

Aglaonema

Não deve ser exposta à luz direta do sol. Regar três vezes por semana Antúrio

Não pode ser exposta à luz direta do sol. Regar diariamente Babosa de Pau

Não pode ser exposta à luz direta do sol. Regar quando a terra estiver seca Begônia

Não pode ser exposta à luz direta do sol. Regar sem molhar as folhas, manter a terra úmida Bonsai

Pode ser exposta à luz direta do sol. Regar quando a terra estiver seca Bromélia

Não pode ser exposta à luz direta do sol. Regar a cada dois dias Cacto Macarrão

Não pode ser exposto à luz direta do sol. Regar semanalmente Castelo de Fada

Regar semanalmente Columeia

Não deve ser exposta à luz direta do sol. Regar duas vezes por semana Espada ou lança de São Jorge

Não deve ser exposta à luz direta do sol. Deve ser regada a cada 15 dias, sem molhar as folhas Orquídea Mariposa ou Borboleta

Não pode ser exposta à luz direta do sol. Manter a terra úmida Violeta Africana

Não pode ser exposta à luz direta do sol. Regar duas vezes por semana, sem molhar as folhas e flores

VANTAGENS DE INCLUIR PLANTAS NA DECORAÇÃO DA CASA

- Cultivar flores é uma forma simples de colocar cor em ambientes sóbrios

- Para os que preferem não se arriscar nos ornamentos coloridos, os girassóis, gérberas e rosas podem compor uma decoração com pontos de destaque sem pesar no todo

- Plantas são especiais também por terem a capacidade de limpar o ar. Através do processo de fotossíntese elas absorvem o ar poluído e o transforma em oxigênio

- As plantas umidificam o ar no processo natural de transpiração. E isso é bom não só para o ambiente, mas também para os moradores da casa que terão mais qualidade respiratória

- Um ambiente decorado com plantas passa a sensação de aconchego e relaxamento. Além de deixar os indivíduos mais calmos, há quem acredite que elas têm poder medicinal e ajudam inclusive na recuperação de enfermos