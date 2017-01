Programação cultural agita o Litoral do Paraná

A segunda edição do Circuito da Maré, que leva arte e cultura integradas às manifestações populares às cidades históricas de Paranaguá, Morretes e Antonina estreia amanhã.



A estreia será às 20 horas, em Antonina, em frente a Igreja de São Benedito, com apresentação do espetáculo Levanta meu Boi, do grupo folclórico Boi Barroso. O evento, que será apresentado também em Paranaguá e Morretes, conta com as participações dos grupos Garibaldis e Sacis e do Bloco dos Bonecos, antecipando o Carnaval das cidades litorâneas.



A Mostra de artes Circuito da Maré foi contemplada no Edital “Circula Paraná”, da Secretaria de Estado da Cultura, e tem os patrocínios da Copel e Sanepar. Esssas parcerias, além de reforçar o potencial turístico, cultural e histórico, serve como formação de plateia, geração de renda, intercâmbio da produção artística regional e, principalmente na difusão e democratização da cultura do Paraná.



O projeto cria um corredor cultural, com espetáculo de teatro, dança e música que circularão entre as três cidades litorâneas, Paranaguá, Morretes e Antonina.

PROGRAMAÇÃO

Grupo Folclórico Boi Barroso

02/02 — Antonina, às 20hs, em frente a Igreja de São Benedito.

03/02 — Paranaguá, às 20hs, na Praça de eventos.

05/02 — Morretes, às 16hs, na Praça do Coreto.

Garibaldis e Sacis

09/02 — Paranaguá, às 20hs, na Praça de eventos.

10/02 — Morretes, às 20 hos, na Praça do Coreto.

11/2 — Antonina, às 20hs, na Praça Jekiti

Bloco dos Bonecos

17/02 — Paranaguá, às 20hs, na Praça de eventos.

18/02 — Antonina, às 20hs, na Praça Jekiti

19/02 — Morretes, às 16hs, na Praça do Coreto.