Curitibano lança livro de “diálogos quânticos”

A Editora Revan lança Fragmentos: Física Quântica, obra escrita pelo engenheiro e matemático curitibano Newton C. A. Costa e pelo carioca Francisco Antonio Doria. O livro destaca uma série de diálogos – uma aula para os leitores – explanando, concordando e discordando sobre a matemática da teoria quântica.



O trabalho é fruto de uma série de e-mails entre os autores discutindo sem compromisso e conjecturando sobre conceitos e símbolos da mecânica quântica padrão, a mecânica quântica desenvolvida por Schrödinger e Heisenberg, que tem como espaço-tempo o espaço-tempo clássico, newtoniano.



Francisco Doria e Newton da Costa costumam se falar aos domingos pela manhã. Conversam sobre matemática e física, e ultimamente, de modo quase obsessivo, discutem tópicos em mecânica quântica. “Que fazer com esses textos, desencontrados às vezes? A ideia mais óbvia era extrair dali um ou vários papers, ou talvez uma monografia técnica. Ou publicarmos a conversa via e-mail como havia acontecido: como uma conversa”, relata Doria.



Newton C.A. da Costa é engenheiro civil e bacharel em matemática. Na sua tese de cátedra de 1964, expõe a teoria das lógicas paraconsistentes, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal do Paraná. Ele estruturou e desenvolveu a teoria das referidas lógicas, que hoje, além de sua importância teórica, encontraram aplicações das mais variadas, desde a filosofia e a ciência, até as mais diversas áreas da tecnologia. Francisco Doria é engenheiro químico, doutorado em física teórica.