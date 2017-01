Rua XV passa por faxina na madrugada

Prefeito Rafael Greca no trabalho de limpeza do calçadão na noite de ontem: promessa feita na posse (foto: Geraldo Bubniak)

O calçadão da Rua XV de Novembro, no centro de Curitiba, passou por uma grande faxina entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Toda a sua extensão, desde a Rua Presidente Farias, em frente ao prédio da Associação Comercial do Paraná (ACP), até a Praça Osório, passaria pela faxina, que começou por volta das 22 horas. O prefeito Rafael Greca participou do início da ação.

O prefeito chegou antes do horário marcado para o início da limpeza, e teve um encontro na ACP. Depois falou rapidamente e lançou o trabalho de faxina no calçadão. A ação é parte do programa de revitalização do município, que inclui a intensificação da coleta vegetal e obras em parques e praças, e foi um compromisso do prefeito durante o discurso de posse. A limpeza deveria ter acontecido semanas atrás, mas foi adiada por causa do mal tempo.

A lavagem do calçadão começou às 22 horase a previsão é que os trabalhos seriam finalizados por volta das 5h30 de hoje. Uma equipe de 25 pessoas foi responsável pela limpeza. Foram utilizados uma motovarredeira, 30 vassouras e dez regadores. Um carrinho elétrico foi usado como apoio para retirar o lixo.

Moradores em situação de rua foram orientados previamente e durante a ação, sempre que necessário, foram atendidos pelas equipes da Fundação de Ação Sosical (FAS).

Castramóvel — Outra atividade realizada ontem em Curitiba foi a retomada da campanha de esterilização de cães e gatos com o uso do Castramóvel da Prefeitura. Esta foi a primeira vez que o equipamento da Divisão de Monitoramento e Proteção Animal da Prefeitura foi utilizado.

A campanha é uma parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR). O cadastramento de novos animais para a castração será feito em breve.