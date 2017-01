Gringo's Washboard Band toca no Sheridan’s

As raízes do jazz e blues tomam conta do Sheridan's Irish Pub nesta quarta-feira (1/2). A banda Gringo's Washboard Band sobe ao palco da casa com um repertório voltado aos clássicos do gênero. Com abertura às 19h, o pub tem show a partir das 20h30.



Criada em 2012, a Gringo's Washboard Band mantém seu foco em reviver o momento de florescimento do jazz e blues nos Estados Unidos, incluindo no repertório clássicos como Bessie Smith, Louis Armstrong e Robert Johnson, entre outros. Com figurino de época, o destaque do som fica com o washboard, tábua esfregadeira de roupas adaptada para fazer música, que remete ao período do jazz como música urbana de raízes populares.

SERVIÇO

Gringo's Washboard Band no Sheridan's Irish Pub

Data: Quarta-feira, 1 de fevereiro

Horário: a casa abre às 19h, show a partir das 21h

Entrada: feminina free até 21h, após R$8, masculina R$ 15 a noite toda

Endereço: R. Bispo Dom José, 2315 - Batel

Telefone: (41) 3343-7779

www.sheridansirishpub.com.br