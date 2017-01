Eike não respondeu a perguntas em depoimento, diz advogado

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O advogado Fernando Martins, que representa Eike Batista na Operação Eficiência, afirmou que o empresário se reservou ao direito de ficar calado no depoimento prestado nesta terça-feira (31) na Polícia Federal. Eike permaneceu por mais de duas horas na Superintendência da PF no Rio. Martins, contudo, disse que o prazo se deve à necessidade de procedimentos burocráticos. "Ele afirmou que vai responder apenas em juízo. A única pergunta que ele respondeu foi se ele havia tido conhecimento prévio da operação, o que ele negou", disse o advogado. Eike é suspeito de ter repassado US$ 16,5 milhões de propina ao ex-governador Sérgio Cabral, por meio de uma conta no Uruguai dos irmãos Renato e Marcelo Chebar, operadores do mercado financeira que firmaram delação premiada com o Ministério Público Federal. O empresário estava em Nova York no dia da operação, motivo pelo qual foi questionado sobre suposto vazamento. Ele embarcou na terça-feira (24), dois dias antes da deflagração da operação.