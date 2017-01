Elenco de O Senhor dos Anéis se reúne 15 anos depois

O último filme da trilogia O Senhor dos Anéis foi lançado em 2003, e desde então os atores do elenco dificilmente se encontraram. Na última segunda-feira, 30, porém, Virgo Mortensen (Aragorn), Orlando Bloom (Legolas), Dominic Monaghan (Meriadoc), Elijah Wood (Frodo) e Billy Boyd (Pippin) se reuniram e registraram o momento com uma bem-humorada fotografia. "Eles têm um troll de caverna!", brincou Monaghan ao publicar o momento em seu Instagram onde todos aparecem fingindo estar em um confronto típico dos filmes.

Baby do Brasil e Guta Stresser batem boca no Encontro

Um dos temas do Encontro de ontem, era "situações que levaram a uma ruptura na vida", mas o assunto logo perdeu o foco por causa de uma discussão entre a cantora Baby do Brasil e a atriz Guta Stresser. Baby interrompeu um dos participantes, que era paraplégico e havias saltado de paraquedas, para falar de um amigo que toma uísque. "Eu não sei como de saltar de paraquedas foi parar no uísque", ironizou Guta, dando risada. Mais tarde, aconteceu uma debate sobre "amor à primeira vista", e, mais uma vez, Baby e Guta se estranharam. A atriz disse que era possível até se apaixonar várias vezes pela mesma pessoa, dando o exemplo da Dory, personagem de Procurando Nemo. Então Baby disse: "É, cheirou cola, né, cheirou cola e esqueceu" Guta então indignou-se com o comentário de cantora e disse: "A Dory é um peixe infantil, não cheira cola". Baby então continuou: "Mas é isso aí, bate lá no Matrix, não estou falando de paixão, tesão, não é isso ". A atriz rebateu, provocando: "A pergunta que não quer calar: Casagrande já foi lá?", referindo-se à declaração de Baby e do ex-jogador Casagrande, que estão namorando e só vão fazer sexo quando se casarem. A pergunta deixou todos no estúdio constrangidos, inclusive Fátima. No Twitter, muitos internautas comentaram sobre o climão entre Baby e Guta.

Morre Johnn Wetton, vocalista e baixista do Asia

O vocalista e baixista da banda de rock progressivo Asia, Johnn Wetton, morreu aos 67 anos, vítima de câncer no cólon, anunciou o grupo, ontem. O britânico liderou o Asia durante a maior parte do período ativo da banda, entre 1981 e 2016. Nos últimos meses, ele estava afastado da música devido ao seu tratamento. Além do Asia, ele tocou em bandas como Uriah Heep e King Crimson, em meados dos anos 1970, e Wishbone Ash, no começo dos anos 1980. John Wetton também tocou com o Roxy Music e participou de outros projetos de Bryan Ferry e Brian Eno. O Asia teve bastante sucesso em 1982 com o seu primeiro disco, o homônimo Asia. Entre as músicas mais conhecidas estão Only Time Will Tell e Heat of the Moment.

Tais Araújo escreve para Miss Brasil: “Não levar o título foi uma bênção”

A atriz Taís Araújo foi uma de muitas artistas que usaram as redes sociais para torcer pela paranaense Raissa Santana e pedir votos para a representante brasileira no Miss Universo. A Miss Brasil ficou entre as 13 finalistas do concurso de beleza, mas não levou a coroa. Ontem, Tais escreveu no Instagram que o Miss Universo foi importante para Raissa Santana se tornar conhecida, no entanto perder o concurso foi uma "bênção", pois a brasileira, segundo suas palavras, "é maior que ele".

Crítica francesa elege Aquarius como melhor filme estrangeiro

Mesmo fora da lista dos filmes brasileiros indicados ao Oscar, o longa Aquarius do diretor Cleber Mendonça Filho continua arrancando críticas positivas, prêmios e nomeações. Na segunda-feira (30), o longa estrelado por Sônia Braga foi eleito o melhor filme estrangeiro pelo Sindicato Francês da Crítica de Cinema. Já Elle, de Paul Verhoeven, que foi indicado ao Oscar na categoria de melhor atriz pela atuação de Isabelle Huppert, recebeu o prêmio de melhor filme francês. Os prêmios do Sindicato Francês da Crítica de Cinema foi criado em 2006 e tem sua equipe formada por jornalistas especializados.

Níver do dia

Stéphanie de Mônaco.

Princesa de Mônaco

52 anos