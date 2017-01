Gabriela Flor é a primeira eliminada do ‘BBB17’

A bailarina baiana Gabriela Flor, 27 anos, é a primeiro eliminada do Big Brother Brasil 17. Ele disputou o paredão com o cirurgião gaúcho Marcos, 37 anos, e perdeu. No total, 59% dos votos dos internautas votaram pela eliminação da moça. O rapaz se manteve na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Marcos foi colocado no paredão pelas líderes da semana, Mayara e Vivian. Já Gabriela foi indicada para a berlinda pelos demais participantes. Ela recebeu sete votos.