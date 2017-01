Santos apresenta contas de 2016 com superávit de R$ 95 milhões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após viver uma grande crise financeira, o Santos encaminhou as contas de 2016 para o Conselho Fiscal do clube, nesta terça-feira (31). O balanço indica que o clube obteve no último ano o maior superávit financeiro de sua história, alcançando o montante de R$ 95 milhões. Segundo a nota divulgada em seu site, o superávit permitiu ao alvinegro praiano conseguir "uma redução sensível" de sua dívida total. Os números indicam a diminuição de 13,5% nas dívidas de curto prazo e de 3,7% nas de longo prazo. Da mesma forma, o resultado positivo apurado permitiu a redução, em 44%, da dívida bancária. O bom desempenho financeiro também refletiu positivamente no patrimônio líquido acumulado do clube, com um aumento de 20,2%. Em 2015, o Santos enfrentou uma das maiores crises de sua história. O clube atrasou meses de ordenados de atletas e funcionários, teve as linhas telefônicas cortadas por falta de pagamento e chegou a dever R$ 2 mil para uma floricultura.