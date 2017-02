Inscritos do Santos saem nesta 4ª

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos divulga nesta quarta-feira (1) uma lista inicial com (provavelmente) 20 nomes de jogadores inscritos para o Campeonato Paulista. O restante (no máximo serão 28) será enviado pelo clube da Vila Belmiro à Federação Paulista de Futebol (FPF) até o dia 3 de março. A primeira lista contará com os jogadores que vão para a partida desta sexta-feira (3), na estreia do Paulistão, contra o Linense, na Vila Belmiro, às 21h (de Brasília). Para entregar a lista completa, Dorival Júnior terá de cortar vários jogadores do elenco, o que fez o meia Lucas Lima brincar com a situação em coletiva concedida na tarde da última terça-feira (31). "Esse elenco tem muita concorrência. Dorival está bem ferrado para inscrever os 28 jogadores. Ninguém mandou... Ele quis ser treinador, então é isso [risos]", disse o meia. A principal dúvida é o atacante Thiago Ribeiro, que voltou de empréstimo, vem treinando bem e até fez gol no amistoso do último sábado (28). Quem tem mais chance de disputar o Paulista: Goleiros: Vanderlei, Vladimir e João Paulo Laterais: Victor Ferraz, Matheus Ribeiro e Zeca Zagueiros: Cleber, David Braz, Lucas Veríssimo e Fabián Noguera Volantes: Leandro Donizete, Thiago Maia, Renato, Yuri e Léo Cittadini Meias: Lucas Lima, Longuine, Vitor Bueno, Jean Mota e Vecchio Atacantes: Ricardo Oliveira, Copete, Kayke, Arthur Gomes, Vladimir Hernandez, Rodrigão, Bruno Henrique e Thiago Ribeiro