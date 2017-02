Emocionado com aprovação no vestibular, calouro passa mal e morre

(foto: Facebook)

Um calouro morreu em uma festa enquanto comemorava sua aprovação no vestibular, nesta terça-feira, em Soure, no arquipélago do Marajó, no Pará. Geonne Natalino Azevedo Silva, de 29 anos, estava na celebração acompanhado de amigos quando passou mal e ficou inconsciente.

Ele foi levado para um hospital da região, onde a morte foi constatada. O estudante tentava há sete anos entrar em uma instituição de ensino superior. Segundo informações de familiares, ele recebeu o resultado e no dia mesmo foi comemorar. Ele estava com o pessoal perto de onde fez um cursinho (pré-vestibular), quando passou mal.

Segundo relatos de amigos em redes sociais, o rapaz seria cardiopata.

Geonne foi aprovado no curso de Pedagogia na Universidade do Estado do Pará (Uepa). A instituição ainda não se manifestou sobre o caso.

Em redes sociais, parentes e amigos lamentaram a morte do rapaz. “Meu querido sobrinho Geonne Silva sonhou, acreditou que tudo podia dar certo e deu: realizou um sonho de passar no vestibular. Seu coração tão bondoso, generoso, amoroso e carinhoso não conteve tanta emoção. Estou muito triste com sua partida”, lamentou uma tia, no Facebook.

O enterro do estudante está previsto para acontecer nesta quarta-feira no Cemitério Municipal de Soure.