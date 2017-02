Antes de acerto com Inter, Carlinhos tentou vaga em times do Rio

MARINHO SALDANHA E PEDRO IVO ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado no fim da tarde de terça-feira (31) como jogador do Internacional, Carlinhos não teve na equipe colorada sua primeira escolha. Antes de se transferir para o clube de Porto Alegre, o ex-jogador do São Paulo tentou vaga em três destinos do Rio de Janeiro, mas sem sucesso. O primeiro clube ao qual Carlinhos chegou a ser oferecido foi o Botafogo. Na saída de Diego Barbosa, o nome do lateral foi apresentado ao clube carioca, que rejeitou. Em seguida, o Vasco dispensou Julio Cesar, e novamente Carlinhos esteve em pauta. O resultado foi o mesmo. Por fim, quando o Flamengo negociou Jorge com o Monaco, da França, foi a vez do rubro-negro ter o mesmo processo. E de novo não se interessou pelo ex-jogador do São Paulo. O Fluminense, clube em que Carlinhos construiu carreira, foi o único em que ele não esteve em pauta. Com elenco inchado, o time tricolor não pareceu um destino aceitável. Por opção pessoal, o lateral gostaria de atuar no Rio de Janeiro. Foi lá onde disputou seus melhores anos. Chegou a cogitar redução salarial e uma saída facilitada do São Paulo. Não houve acordo. Na última semana o Internacional conseguiu efetivar sua contratação. Ao contrário dos outros clubes, o clube colorado ofereceu vencimentos semelhantes aos dele no São Paulo e mostrou-se interessado na chegada. Tanto que o acordo foi firmado. Logo na apresentação, o vice de futebol vermelho, Roberto Melo, fez questão de sublinhar o interesse de Carlinhos em estar no Inter. "É este espírito que queremos. Estar no Inter pelo interesse de estar no Inter. O Inter será muito bom na vida dele (Carlinhos), e ele na vida do Inter. Considero um dos principais laterais esquerdos na história recente do futebol brasileiro. Jogador de qualidade e força, irá nos ajudar muito", disse. O jogador também seguiu o mesmo tom alegando o interesse de buscar renascimento no cenário nacional vestindo as cores do clube gaúcho. "Houve três ou quatro tentativas do Inter me contratar em outros momentos. Quando o clube estava na Série A. Por um motivo ou outro não deu certo. Agora, eu tive proposta de outros clubes. Mas escolhi o Inter porque confio no projeto, na comissão técnica. Todos me conhecem, confiam no meu trabalho. E vou dar tudo para corresponder", afirmou. Com 30 anos, Carlinhos fechou por uma temporada com possibilidade de renovação por mais duas. Até o fim da semana deve estar regularizado e poderá ser inscrito no Campeonato Gaúcho.