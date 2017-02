(foto: Divulgação/PRF)

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após informação de usuários, abordaram um caminhão na BR-373, em Ponta Grossa. Sobre a lona do veículo estavam três colombianos que subiram na carreta sem que o motorista percebesse. Eles foram encaminhados para a Polícia Federal.

Na manhã de quarta-feira (1), por volta das 7h15, agentes da PRF receberam informação de usuários de que três homens estavam em cima de uma carreta em movimento na BR-373, em Ponta Grossa.

Ao abordarem o caminhão, que era conduzido por um motorista de 40 anos, indagaram sobre a presença dos homens sobre a lona do veículo, porém o motorista não sabia que estava carregando, além das mercadorias, pessoas. Ele disse que parou para dormir em um posto de combustíveis na BR-373 e não percebeu o momento em que os três subiram no veículo.

Todos os três são de origem colombiana, oriundos de Bogotá e alegaram que estariam se deslocando para Curitiba para assistir a um jogo de futebol entre Atlético e Millonários, na noite desta quarta (1) e que ingressaram no Brasil por Corumbá (MS). Os três estão em situação irregular no país e foram encaminhados à Polícia Federal de Ponta Grossa para procedimentos relativos à lei que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil (Lei n° 6.815/80).