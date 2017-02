Situação de Luís Fabiano segue indefinida e Vasco liga o alerta

BRUNO BRAZ SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A novela Luís Fabiano segue sem previsão de desfecho na China. O atacante ainda costura acordo para rescindir seu contrato, mas o Vasco, principal interessado, já liga o alerta em caso de não ruptura do vínculo do jogador com o Tianjin Quanjian.

Em duas oportunidades em que esteve em contato com a imprensa, o presidente cruzmaltino, Eurico Miranda, garantiu que, caso o Fabuloso volte para o Brasil, seu destino será São Januário. No entanto, o artilheiro segue não abrindo mão de receber as bonificações atingidas e previstas em contrato e as negociações se arrastam.

No último dia 28, a China teve seu Ano Novo e as atividades tiveram uma pausa. O jogador foi ao país asiático conversar sobre o assunto pessoalmente e também recebeu premiações por ter sido artilheiro. Recentemente, o Tianjin Quanjian anunciou a milionária contratação de Alexandre Pato, o que, teoricamente, indicaria uma facilitação da saída de Luís Fabiano, já que a cota de estrangeiros do time ultrapassará seu limite.

Porém, há uma corrente que já aponta a saída de um outro gringo, e não o Fabuloso, para a chegada do brasileiro. Sem ter a garantia de que o atacante ficará livre, o Vasco analisa outras frentes no mercado da bola para o setor, que atualmente conta somente com Thalles e Ederson como centroavantes de ofício. As inscrições para o Campeonato Carioca se encerram dia 9 de fevereiro.